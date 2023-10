Ginnastica | Simone Biles chiude i Mondiali con un altro oro | il 23esimo della sua carriera

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) Trave, corpo libero edi Anversa con cinque medaglie, quattro d’oro e una d’argento. Nella giornata conclusiva di oggi, 8 ottobre, la ginnasta americana ha vinto le ultime due medaglie del metallo più prezioso, sconfiggendo anche la rivale più temibile, la brasiliana Rebeca Andrade. Arriva dal Belgio, dunque, la consacrazione dicome ginnasta più forte di tutti i tempi: 23 titoli iridati, 30 medaglie totali se si considerano anche gli altri metalli. Sembrano superati i problemi di salute mentale che portarono l’atleta a ritirarsi dai Giochi olimpici di Tokyo. «Mi sento come se non avessi davvero parole – il commento di-. Qui ad Anversa all’inizio ero molto emozionata, ero qui per gareggiare di nuovo con quella pressione addosso. Ma era ...