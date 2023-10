Ginnastica artistica | Simone Biles miniera d’oro ai Mondiali Botto di Hashimoto | Jarman e Dauser in festa

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) sono andate in scena le ultime Finali di Specialità dei2023 di. Sono stati assegnati cinque titoli in chiusura della rassegna iridata: spazio a trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Ha fatto notizia il doppio trionfo di, che ha dominato tra 10 cm e quadrato salendo così a quota quattro ori in questa kermesse dopo quelli ottenuti nella gara a squadre e nel concorso generale. Matteo Levantesi era l’unico italiano in gara nel fine settimana e ha chiuso al settimo posto alle parallele pari, dove ha primeggiato il tedesco Lukas. Sigilli per il britannico Jakee per il giapponese Daikitra volteggio e ...