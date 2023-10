Ginnastica Artistica | Mondiali Anversa 2023 | Levantesi settimo alle parallele Altri due ori per Biles

(Di domenica 8 ottobre 2023) Niente medaglia per l’Italia dfinali di specialità andate in scena quest’oggi nell’ultima giornata deidi. AdMatteocompie un paio di imprecisioniparle, fa peggio rispetto all’eliminatoria e non va oltre ilposto con un punteggio di 13.866. A conquistare l’oro è un clamoroso esercizio di Lukas Dauser. Il tedesco non sbaglia nulla, è perfetto in ogni piccolo dettaglio e i giudici lo premiano con un 15.400 che vale il gradino più alto del podio davanti al cinese Cong Shi e al nipponico Kaito Sugimoto. Al volteggio l’oro è di Jake Jarman, protagonista di un clamoroso primo esercizio da 15.400 con 6.000 di D Score e 9.400 di esecuzione. Con il ...

La diretta testuale live della finali di specialità maschili e femminili dei Mondiali di2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Giornata conclusiva della rassegna iridata, che vede andare in scena le ultime cinque finali.

Matteo Levantesi si era qualificato con il settimo punteggio alla Finale di Specialità alle parallele pari dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’azzurro non si è accontentato soltanto di ...I Mondiali 2023 di ginnastica artistica si concludono allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) con le ultime Finali di Specialità. Si assegnano cinque titoli: volteggio e corpo libero per le donne; volteg ...