Giancarlo Magalli | l’ex moglie Valeria Donati | ”Il divorzio è stato un trauma”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023)la seconda exdel conduttore è, che l’ha reso padre di Michela sua figlia minore: lo showman era già padre di Manuela avuta dalla primaCarla Crocivera.il primo incontro conIl conduttore sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà alla collega ed amica Mara Venier. Dopo la fine del primo matrimonio con Carla Crocivera,incontra laper via del suo lavoro, poichè il conduttore a seguito di esperienze televisive non veniva riconfermato alla ...