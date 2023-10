Gf Vip Elenoire Ferruzzi al veleno | “Ti dicono…”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO Dopo il GF VIP 7si scaglia contro gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: ecco le sue parole GF VIP: LE DICHIARAZIONI DI, ex discussa concorrente del GF VIP 7, condannata al televoto flash eliminatorio e punitivo a causa del suo sputo al passaggio di Nikita Pelizon, ha rivelato dei retroscena inediti sugli autori del celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sentite cos’ha dichiarato nel dettaglio l’ex vippona, nota influencer e Youtuber. ...

Elenoire Ferruzzi , ex concorrente del Grande Fratello Vip, rivela retroscena sull’edizione a cui ha partecipato. Dichiara che il cast non era ...

Protagonista dell'ultima edizione, la settima, la showgirlFerruzzi ha sparato a zero sul Grande Fratello , facendo presente che è tutto in mano agli autori, persino il televoto. Grande Fratello: " È tutto pagato anche le ...Ferruzzi: 'Tutto finto, riprendetevi' Non è la prima volta che l'ex inquilina del Grande Fratellosi rende protagonista di esternazioni roboanti. Mai però si era spinta a dire in modo ...

Elenoire Ferruzzi: "Ho perso 70 mila euro, alcuni hanno bestemmiato" Biccy

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi al veleno: "Gli autori coprivano alcuni ... TorreSette

"Sono gli autori a decidere le sorti dei concorrenti, il televoto è finto". Ex inquilino tuona sul reality show ...Nel mondo del reality show, spesso emergono voci e critiche riguardo alla genuinità delle dinamiche all'interno della casa. Recentemente, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, è ...