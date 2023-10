GF | scoppia la passione tra Beatrice e Giuseppe Il pubblico | “Potrebbe essere sua madre”

Leggi su gossipitalia.news

Nelle ultime ore all'interno della Casa del Grande Fratello sembranata la prima vera coppia dell'edizione. Già da giorni si sospettava un flirt in corso traLuzzi eGaribaldi che però sembrava inizialmente molto scherzoso. Ieri, invece, il loro corteggiamento si è concretizzato. I due si sono scambiati diversi baci passionali, nonostanteabbia cercato inizialmente di trattenersi. Ma alquesta prima coppia non convince affatto, soprattutto per la grande differenza di età. LEGGI ANCHE > Grande Fratello, nasce una nuova ...