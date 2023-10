Germania | pesante sconfitta di Scholz in Assia e Baviera Sale l’estrema destra dell’Afd

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione in, si sarebbe confermata prima nelle odierne elezioni regionali incon il 35,5% dei consensi in forte aumento di 8,5 punti rispetto a cinque anni fa.(l’ “Alleanza per la”) sarebbe aumentata 2,9% punti al 16,0% contendendo il secondo posto ai socialdemocratici della Spd (16,0%, -3,8%). Lo prevedono exit poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard. La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, capolista della Spd in, in una dichiarazione trasmessa dal primo canale pubblico ha definito «molto deludente» il risultato del partito socialdemocratico alle elezioni regionali di oggi. I tre partiti della coalizione di sinistra-centro ...

L'estrema destra dell'Afd (l' 'Alleanza per la') sarebbe aumentata 2,9% punti al 16,0% contendendo il secondo posto ai socialdemocratici della Spd (16,0%, - 3,8%). Lo prevedono exit poll ...In realtà non c è solo la Chiesa di, ma ci sono anche quelle sudamericane, quella ... comunque il Sinodo è solo consultivo e, quindi, ci sarà un grande confronto di idee, anche, una ...

Scholz non passerebbe il vaglio delle elezioni in Assia e Baviera: si va verso la vittoria dell'opposizione. AfD sorvegliata speciale ...