(Di domenica 8 ottobre 2023) L’ascesa dellae le difficoltà del governo di Olafsi confermano nel risultato delle attese elezioni in, due Länder (Stati federali) che insieme contano quasi un quarto della popolazione della. La Cdu (Unione cristiano-democratica), il principale partito di opposizione, ha vinto incon il 34,5% dei consensi, guadagnando quasi otto punti rispetto alla tornata di cinque anni fa e rieleggendo il primo ministro uscente Boris Rhein. In crescita – di 3,2 punti – anchedell’Afd (Alternative für Deutschland), seconda forza con il 16,3%. I Verdi, partner della Cdu nell’attuale governo del Land, vedono scendere il loro consenso al 15,5%. L’Spd fa segnare un risultato molto negativo: nonostante la ...

Noi vogliamo ripresentare un solido partenariato con la. Idem per i rapporti con l'Unione ... Come immagina la Polonia post pandemia e postIl futuro governo polacco sarà in grado diMonitorata è la prestazione dell' "Alternativa per la" (AfD) che dovrebbe raccogliere un 14,0% in Baviera e un 15,5% in Assia, dove incalzerebbe la Spd di Scholz (16,1%) e i Verdi (16,9%). .

Germania, il voto in Assia e Baviera premia la Cdu e l’estrema destra: crolla la Spd di Scholz Il Fatto Quotidiano

Pericolo estrema destra: il voto in Assia e Baviera un test per la Germania La Stampa

Per quanto le sue politiche siano al limite, o oltre la costituzionalità, e strizzino l’occhio a tesi neonaziste, l’Afd ormai non è più solo una forza dell’ex Ddr ma raccoglie ampio consenso anche ...Vittorie nette per i conservatori in due dei lander più ricchi della Germania. Pesanti flessioni per la Spd e per i partiti della coalizione Semaforo ...