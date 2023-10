Genoa-Milan 0-1 | Giroud MVP della partita di ‘Marassi’ | Serie A News

(Di domenica 8 ottobre 2023) Non poteva che essere Olivieril migliore in campo - da portiere!!! - divinta 0-1 con gol di Christian Pulisic

... quando il capitano della Fiorentina rischiò addirittura la vita per essere stato colpito alla testa dall'allora portiere delma l'intervento di Maignan su Ekuban ieri inè stato ......Milano Inter - Bologna Football Club 1909 sabato 7 ottobre ore 15 Football Club Juventus - Torino Football Club sabato 7 ottobre ore 18Cricket and Football Club - Associazione Calcio...

Il gravissimo errore di Piccinini in Genoa-Milan: ferma Leao (e Pulisic) a porta sguarnita per... Milan News

Mike Maignan è stato tra i protagonisti di Genoa-Milan, prima con alcune parate decisive e poi con l'espulsione nel finale per una ginocchiata in faccia ad Ekuban. Il portiere francese del… Leggi ...In un editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato del successo del Milan contro il Genoa.