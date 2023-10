Genoa-Milan 0-1 | Giroud | “Maglia da portiere in un quadro” | Serie A News

La Moviola di Genoa-Milan 0-1 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La rete di Christian Pulisic era da convalidare o no?

Giroud nel finale della partita contro ilsi è reso protagonista con un'uscita a salvare il risultato: sui social i tifosi sono impazziti Giroud nel finale della partita contro ilsi è reso protagonista con un'uscita a salvare il risultato: sui social i tifosi sono impazziti. Incredible scenes in the last moments of ...Ilcercava di imporre il gioco, ma ilintasava tutti gli spazi e le fasce non sviluppavano la 'differenza' con Okafor poco chiamato in causa (e quelle poche comunque con buone giocate) e ...

Alvino: "Genoa-Milan, alcuni addetti al VAR partecipano all'omicidio del calcio! Disgustato e nauseato" CalcioNapoli24

Scherzi a parte, sono uscite anche diverse testimonianze di Giroud che si allena in porta ai tempi di Arsenal e Chelsea e con la maglia della nazionale. D’altronde, dopo il rosso mostrato al ...(Lapresse) Succede di tutto nel finale di Genoa-Milan, ultimo anticipo del sabato di Serie A. Prima l'1-0 di Pulisic all'87esimo poi l'espulsione ...