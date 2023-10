Gatti | ecco come fanno le fusa | il mistero finalmente svelato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Rappresenta uno dei suoni più piacevoli per un amante dei. Tuttavia, il modo in cui iproducono le loroè rimasto a lungo un. Un nuovo studio internazionale potrebbe averlo capito. Secondo quanto riferito dagli scienziati su Current Biology, idomestici possiedono dei “cuscinetti”, incorporati nelle corde vocali, che aggiungono uno strato di tessuto adiposo il quale consente loro di vibrare a basse frequenze. Inoltre, la laringe dei felini non pare aver bisogno di alcun input dal cervello per produrre tali: «certi miagolii e i sibili, sono un fenomeno passivo che si svolge automaticamente dopo che il cervello deifornisce il segnale iniziale», hanno spiegato i ricercatori.