Garibaldi e Beatrice | il bacio al Grande Fratello scatena il pubblico | “E’ tutto finto”

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nella casa delscatta iltra GiuseppeLuzzi: ma ilstenta a crederci Per GiuseppeLuzzi la passione non ha più controllo nella casa del. I due gieffini nelle scorse ore si sono lasciati andare a un tenero, il primo vero di questa edizione. Ecco, vero. A questa parola ildel reality fatica tremendamente a credere, visto che sono in tantissimi ad aver annusato aria di strategia da parte degli autori del reality condotto da Alfonso Signorini.Una coppia nata a sorpresa dopo una giornata di giochi, dato che tutti gli occhi erano puntati su altri single della Casa per la prima ship ...