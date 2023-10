Garcia | «se fai quattro falli in tutta la partita | non è normale Non me l’aspettavo»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il tecnico del Napoli, Rudiha parlato ai microfoni di Dazn dopo lapersa contro la Fiorentina di Italiano «Amarezza, frustrazione Brutto risultato prima di tutto, errori difensivi e anche davanti. Il primo gol che prendiamo non lo dobbiamo prendere, abbiamo la capacità di tornare incol rigore prima della sosta. Psicologicamente ci doveva dare una spinta in più. Abbiamo la palla del 2-1 con Osimhen e la sua grande occasione Terracciano ha parato. Poi, il terzo gol eravamo tutti avanti cercando di pareggiare. La cosa che non va e è essere troppo poco aggressivi sulla fase difensiva, tutti in tutti reparti. Quando perdi in casa così e faiinlanon è«Pressing alto, quando una squadra lascia ...

00 Dazn Napoli - Fiorentina 8 ottobre 20:45 Dazn

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa 3-1 contro la Fiorentina: "C'è amarezza, frustrazione, è un brutto risultato.Sconfitta pesantissima per i campioni d'Italia in carica (la seconda in campionato dopo il ko con la Lazio), che allontana gli azzurri dalle zone alte della classifica col Milan che vola a +7. La Fior ...