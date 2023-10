Frosinone-Verona LIVE | squadre subito all’attacco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Allo Stirpe, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stirpe,si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Inizia il match dello Stirpe 3? Punizione pericolosa di Soulé, ci arriva Monterisi ma la palla si spegne fuori 8? Chance per Soulé su punizione, palla che sibila di poco sopra la traversa Migliore in campo: al termine del match0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè; Reinier, Garritano; ...