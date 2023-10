Frosinone-Verona 2-1 | vittoria con gol di Reinier e Soule

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-1 nel match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I ciociari salgono a 12 punti, a ridosso della zona europea della classifica, nell'eccellente avvio di stagione. Ilrimane a quota 8. Il protagonista del match è Soulé, il baby che ilha preso in prestito dalla Juventus. L'argentino, 20 anni, accende la manovra dei padroni di casa e al 34' regala il primo vero brivido della giornata centrando il palo. La formazione allenata da Di Francesco passa in vantaggio prima del riposo. Cheddira colpisce il legno,è puntuale al tap in: 1-0 al 46'. Il match si infiamma in avvio di ripresa. Ilsfiora il pari con Nogonge al 46': Turati è graziato. Al 52' cross di Saponara e incornata di Terracciano, mira ...