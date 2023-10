Frosinone-Verona 2-1 | il tabellino

L'argentino, in prestito aldalla Juventus, è diventato un punto fermo dello scacchiere ... Dopo la rete realizzata contro la Fiorentina, infatti, si è ripetuto anche contro il. Lo ha ...Partite in programma alle 15

Frosinone-Verona: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Frosinone-Verona in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

I canarini vincono ancora: a segno Reinier e Soulé. Nel finale gli scaligeri accorciano le distanze ma non basta. La squadra di Di Francesco vola in classifica ...Finisce 2-1 per i laziali che salgono al settimo posto, decisivi i giovani di Di Francesco. I veneti si svegliano tardi ...