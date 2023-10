Frosinone-Verona 2-1 | ciociari al settimo posto

(Di domenica 8 ottobre 2023)(ITALPRESS) – Ilnon ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra di Di Francesco vince 2-1 contro l'Hellasgrazie alle reti di Reinier e Soulè (inutile quella di Djuric nel finale) e si porta ora in settima posizione insieme a Monza e Lecce, tutte a quota 12. Terza vittoria per la compagine ciociara, dopo la sosta ci sarà la sfida al Dall'Ara contro il Bologna. Quarto ko in campionato per gli scaligeri che dopo la pausa ospiteranno il Napoli. I padroni di casa hanno avuto un approccio sicuramente propositivo, tra i più in palla Soulè: il centrocampista offensivo dei canarini si è prima costruito una buona occasione (tiro alto), poi ha colpito il palo. Un'azione che ha dato la scossa alla partita facendo reagire unfino a quel momento non troppo vivace, il tiro di Folorunsho si è però ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Frosinone-Verona Le pagelle dei protagonisti del match tra Frosinone e Verona valido per l'8ª ...