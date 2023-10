Frosinone-Verona 2-1 | ciociari al settimo posto

(Di domenica 8 ottobre 2023) La squadra guidata da Di Francesco non ha nessuna intenzione di fermarsi- Ilnon ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra di Di Francesco vince 2-1 contro l'Hellasgrazie alle reti di Reinier e Soulé (inutile quella di Djuric nel finale) e si porta ora in settima pos

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match travalido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. VOTI:(4 - 3 - 3): Turati 6; Oyono 6, Okoli 6.5, ...Commenta per primo2 - 1 Montipò 6: incolpevole nei gol di Reinier e Soulé, puntuale nelle uscite. Magnani 6: da braccetto destro coordina la prima costruzione dei suoi, contenendo bene le spinte ...

