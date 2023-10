Frosinone | arrestato per spaccio il padre del bimbo di 15 mesi ricoverato per aver ingerito dell’hashish

(Di domenica 8 ottobre 2023) È statocon l’accusa diildeldi 15finito in coma dopoun pezzo di hashish. L’uomo, un trentenne di, è stato trovato con una quantità di fumo coerente con l’uso personale. Ma l’amico che era con lui aveva pronte circa 100 dosi di cocaina che secondo la polizia nelle intenzioni dei due avrebbero dovuto essere vendute. Ilera stato fermato venerdì in via Marittima, molto vicino alla caserma della polizia del capoluogo di provincia laziale l’arresto non è al momento collegato al ricovero del bambino, avvenuto poche ore dopo, quando il piccolo si trovava in fin di vita. La madre continua a sostenere che il figlio abbia trovato un pezzetto di hashish mentre giocava al ...

Le dosi rinvenute erano già pronte per essere spacciate. Forte il sospetto che a differenza di quanto sostenuto dalla madre - che avrebbe detto ai poliziotti che il figlioletto aveva messo in bocca lo ...Con questa accusa gli uomini del questore Domenico Condello hannoin queste ore un uomo sulla trentina di, fermato venerdì in via Marittima a due passi dal Casermone. È il papà ...

Frosinone, arrestato per spaccio il padre del bimbo di 15 mesi ... Open

Frosinone, arrestato per spaccio il padre del bimbo in coma per un'overdose di hashish Corriere Roma

E' stato arrestato il padre del bimbo di 15 mesi che è finito in coma dopo avere ingerito un pezzo di hashish. In tasca aveva una dose di hashish, con ogni probabilità per uso personale, ma l'amico ch ...In tasca aveva una dose di hashish, con ogni probabilità per uso personale. Ma l’amico che era con lui aveva un centinaio di dosi di cocaina: e quelle - per la polizia - ...