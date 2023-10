Fragilità della Nadef e come scongiurare i rischi Il commento di Guerrieri

Leggi su formiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) Legge di bilancio oggi ed elezioni europee domani. Ildi Paganetto Era noto da tempo che la manovra formata dallae, a seguire, dalla legge di Bilancio sarebbe stata quest’anno tutt’altro che facile. Sia per le scarsissime risorse a disposizione che per le difficoltà da fronteggiare a livello internazionale, con un netto rallentamento in corso dell’area Euro, un’inflazione troppo lenta nella sua discesa e tassi di interesse destinati a rimanere elevati per buona parte del prossimo anno. Ancora più preoccupanti, per alcuni aspetti, le previsioni per la nostra economia, in vistoso rallentamento quest’anno (0,8%) e destinata a tornare nel prossimo biennio all’anemica crescita degli anni pre-pandemia secondo la maggioranza degli analisti e osservatori. Dimostrando, così, l’inconsistenza di quell’ipotizzato miracolo economico italiano dello ...