FOTO – Maignan | risposta shock a Zangrillo | «Non sperimentare ciò di cui mi hai accusato!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)dopo Genoa-Milan e l’intervento pericolosissimo che gli è costato giustamente il cartellino rosso, trova il coraggio anche di rispondere a tono al presidente rossoblù, Alberto– Mikerisponde duramente alle proteste di Albertodopo Genoa-Milan, e lo ha fatto attraverso una storia Instagram: «, le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso “assassino”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba maiciò di cui mi hai accusato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...