FOTO ? Esposito sprona la Sampdoria | «Ora dare continuità!»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sebastiano, giocatore dellama in prestito dall'Inter, hato la sua Doria dopo il pareggio rimediato sul campo dell'Ascoli CARICA ?protagonista in Ascoli-, match terminato 1-1. L'attaccante di proprietà dell'Inter si è procurato il rigore del pareggio, poi trasformato da Borini. Un punto utile ai blucerchiati dopo le due sconfitte consecutive. Su Instagram, il post motivazione del giovane giocatore: «Un buon pareggio in un campo difficile… Ora si va in nazionale. Al ritorno si lavorerà a mille percontinuità a questo buon punto portato a casa». Allaanche l'altro giocatore dell'Inter, Filip Stankovic.