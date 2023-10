Formazioni ufficiali Cagliari-Roma | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ledi, match dell’ottava giornata di. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 8 ottobre, con le due squadre che cercano la svolta dopo un brutto inizio di campionato. Solo due punti per i sardi, mentre i giallorossi sono fermi a quota 8. Ecco le scelte di Claudio Ranieri e Josè Mourinho. Le: in attesa: in attesa SportFace.