Foodporn | il nuovo libro di Francesca Barra sul legame tra il cibo e i cinque sensi | “Claudio Santamaria l’ho sposato perché si è rivelato così come mangiava”

Francesca Barra è tornata nei nostri studi per parlarci del suolibro. Si chiama "" , è tra i più venduti nella categoria "sesso", perchè Non abbiamo una risposta, ma abbiamo imparato molte altre cose nell'intervista di Max Brigante a 105 Mi Casa. ...... in una pausa tra una tappa e l'altra di questo suobook tour. Si sente che c'è adrenalina, ... Ci riempiamo occhi (e a volte pancia) con piatti conditi dall'hashtag #, ma non capiamo che ...

Foodporn, il nuovo libro di Francesca Barra sul legame tra il cibo e i cinque sensi: “Claudio… Il Fatto Quotidiano

Croissant giganti: il nuovo trend del food porn Radio Capital

Max Gazzè ha annuncia un nuovo album di inediti, intitolato "Amor Fabulas", che uscirà nella primavera del prossimo anno ed è stato anticipato dal singolo "Che c'è di male" ...Francesca Barra è tornata nei nostri studi per parlarci del suo nuovo libro. Si chiama "Foodporn", è tra i più venduti nella categoria "sesso", perchè Non abbiamo una risposta, ma abbiamo imparato ...