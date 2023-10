Follia in campo | scoppia un petardo | partita sospesa e sconfitta a tavolino

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ennesimasugli spalti di unadi calcio: ora la squadra di casa rischia tantissimo, anche laLo spettacolo del calcio europeo è conosciuto in tutto il mondo. Ovviamente ci sono differenze tra le leghe di ogni Paese, anche se il trasporto che c’è dietro il rimbalzo del pallone colpisce ogni sfaccettatura delle culture europee. Nonostante ciò succede ancora che in alcune giornate i tifosi si dimentichino di vivere in un mondo civile. Eventualità che succede spesso in Francia, come in questo caso. Infatti è da un paio d’anni che dall’altro lato delle Alpi le autorità francesi hanno il loro ben da fare nel mantenere l’ordine per diverse sfide di Ligue 1. Non solo nei match di cartello. Ladella settimana arriva da Montpellier-Clermont, sfida valevole per l’ottava ...

...erano tornati in Italia nella notte fra il giovedì e il venerdì da Belgrado per scendere in... E'pura, degna dell'arbitro Serra in Milan - Spezia , anche perché il Genoa non ha esaurito le ...Commenta per primo Momenti diin Francia . Allo Stade de la Mosson si affrontano Montpellier e Clermont nell'8ª ... Immediato l'intervento dei soccorsi, che portano Diaw fuori dalin ...

Petardo mette ko il portiere, il compagno prova a vendicarsi e viene ... Sport Fanpage

Follia! Genitori entrano in campo e picchiano dei baby calciatori ticinolibero.ch

Montpellier-Clermont è stata sospesa definitivamente dopo che un petardo è esploso vicino al portiere degli ospiti e portato via in barella ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...