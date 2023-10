Flavia Vento senza freni a Domenica In | «Ecco cosa mi ha detto la Madonna»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nella puntata di oggi diIn è stata inaugurata una nuova rubrica, 'il salotto di Mara Venier, dove sono state ospiti Simona Izzo, Alba Parietti e Monica Leofreddi. Nello spazio è intervenuta ancheche, in un clima surreale, ha confessato che nei giorni scorsi le è apparsa lae soprattuttole ha, l'ha scelta per lasciarle un importante messaggio. Nel talk di Mara Venier tra lo stupore e l'ironia di tutti gli ospiti presenti in studio, la showgirl ha confessato seria che da cinque anni tutte le mattine intorno alle sette va a correre in campo da golf, la mattina del 3 ottobre, però, le è apparsa la: "C'era una strana luce. Ad un certo punto ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, che aveva ...

Dopo aver creduto per lungo tempo che Tom Cruise la stesse corteggiando online, per poi comprendere di essere vittima di una truffa online,ne ha fatta un'altra delle sue. La soubrette ha scritto su Twitter di aver visto la Madonna e cosa le ha rivelato.la spara grossa: centro Gesù e la Madonna Ne ha combinata ...è ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare della sua evoluzione religiosa, a partire da un suo tweet che ha creato una certa curiosità. Ha fatto discutere, infatti, l'...

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l'umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve ...