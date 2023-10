Fiorentina | Bonaventura | «La squadra è in salute e io sono felice»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole di Giacomo, centrocampista della, dopo la vittoria dei viola contro il Napoli Giacomoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Napoli. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo fatto una grande partita, non era facile, siamo contenti. Adesso abbiamo la sosta e poi ripartiamo. Quest’anno siamo partiti bene, di conseguenza anche i singoli girano al meglio. Siamo in un buono stato di forma, il mister fa giocare un po’ tutti. Laè in». CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «stra, contento dellae del mio momento personale». RIMPIANTI IN CARRIERA – «Non è un mio pensiero, cerco di fare il meglio che posso, l’importante è ...

Ottima prestazione per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha battuto il Napoli 1-3 grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. La formazione viola sale così a quota 17 punti, terza ...Bonaventura Fino all'ultimo era in dubbio ... in fiducia e allora siamo andati ad alzare Quarta sulla loro trequarti". "Fin dove può arrivare la Fiorentina Abbiamo raggiunto l'obiettivo di non ...