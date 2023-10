FILM BIANCO dal 9 all’11 ottobre a Cinemazero e al Visionario

Leggi su udine20

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo il successo diBlu, torna sul grande schermo dal 9in versione restaurata 4K il secondo capitolo della trilogia dei colori di Krzysztof Kie?lowski. Orso d’Argento per la miglior regia al Festival di Berlino nel 1994, candidato come Miglioragli EuropeanAwards,BIANCO è ispirato al secondo colore della bandiera francese e sviluppa il tema dell’uguaglianza. Il, in versione originale con sottotitoli in italiano, sarà in programma a(lunedì 9 e mercoledì 11 alle 19.30, martedì 10 alle 21.15) e al(lunedì 9 ore 19.40, martedì 10 19.15, mercoledì 11 ore 21.15). Costretto al divorzio dalla moglie Dominique (Julie Delpy) e da lei umiliato, Karol (Zbigniew Zamachowski) si ...