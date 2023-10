Ferencvaros da vergogna |  ' Bruciato il mio striscione | lì i nomi di due tifosi morti'

Lo sfogo di Francesco Dani: 'Derubato per strada dagli ultras ungheresi. Hanno dato fuoco a Duccio e Ruggero, quel vessillo ricordava le loro vite'L'invasione dei duemila sostenitori delcrea caos in città. Una parte di loro esagera con l'alcol e dà in escandescenze per strada. Cori e provocazioni in piazza Signoria. Uno spettacolo indegno ...

Lo sfogo di Francesco Dani: "Derubato per strada dagli ultras ungheresi. Hanno dato fuoco a Duccio e Ruggero, quel vessillo ricordava le loro vite"