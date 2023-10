Feltri chiede un maggiore sostegno verso Israele | basta con le ipocrisie

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 ottobre 2023) “Forza, Viva!”. Inizia così l'editoriale di Vittorioapparso sulla prima pagina dell'edizione dell'8 ottobre de Il Giornale, uscita all'indomani dell'attacco di Hamas nei confronti di. Il direttore editoriale del quotidiano è netto nel sostenere lo stato ebraico eche si faccia uno sforzo decisivo dopo troppa violenza e morte: “Quando si alza la voce in sua difesa, vuol dire che è tardi, e controè già partita una nuova aggressione, e i corpi degli ebrei assassinati sono per strada. Questo è ciò cui stiamo assistendo, mentre le voci degli ipocriti chiedono a Netanyahu una risposta ‘moderata', come se si potesse rispondere a chi ti dà guerra con una mezza guerra, un quarto di guerra, un pezzetto di missile e un carro armato con un cannolo al ...