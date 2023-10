Fedez racconta la malattia | “Avevo messo i bimbi a letto e sono svenuto Devo curare la mente”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 8 ottobre 2023) Federico Lucia, in artegli ultimi otto giorni della sua vita, trascorsi nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, in un’intervista esclusiva rilasciata ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”. “Come sto? Bene, rispetto a prima”, esordisce.convalescente, ho perso molto sangue. La metà del sangue chein corpo. La cosa più assurda è che quel mattinoun volo transoceanico. Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull’oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, e non so come sarebbe finita”.lascia l’ospedale Fatebenefratelli con la moglie e il padre (Foto da video)“l’emocromo a 7 e la melena” Per fortuna, il rapper era nella ...