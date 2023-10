Fedez | la sua intervista dimostra che i soldi non fanno la serenità

Selvaggia Lucarelli critica l'intervista diLa giornalista ha criticato aspramente le ...dal momento in cui questi appunti vengono fatti in un'intervista in cui racconta dettagliatamente la...E dopo latestimonianza, centinaia di telefonate sono arrivate al centralino dell'Associazione. Lo mostra lo stessopubblicando su Instagram un articolo di giornale: 'Sono molto felice, si ...

Fedez rivela il suo attuale stato di salute e la battaglia contro la ... Nurse Times

Fedez si confessa: "Ho perso metà del mio sangue, ora devo curare la mia salute mentale" La Gazzetta dello Sport

Fedez e Chiara Ferragni stanno tornando alla normalità, dopo aver trascorso una settimana molto difficile. Il ricovero di Fedez a causa dell'emorragia provocata da ...Vediamo che cosa ha detto Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista ha detto parole molto importanti riguardo Fedez. Qualcosa che ha lasciato i fan del cantante senza parole.