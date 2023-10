Fazio | “Quanto mi paga Discovery? Fatti miei Ecco perché ho lasciato la Rai”

Leggi su biccy

(Di domenica 8 ottobre 2023) Fabiosta per tornare in tv e con la prima puntata di Che Tempo Che Fa alle porte ha riuna lunga intervista a Il Corriere Della Sera dove ha spiegato i motivi che l’hanno portato a lasciare la Rai. “Non c’è una sola affermazione in cui faccio il martire. Ho detto che vado in un’azienda in cui mi sento benvoluto, a fare un lavoro bento.hola Rai? È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un’altra casa. Ho avuto un’offerta importante ed entusiasmante da Warner Bros, un gruppo che mi cercava da sei anni. A marzo l’ad mi ha detto che non sarebbe rimasto e non poteva rinnovare il contratto. A quel punto è cominciata la trattativa con”.: ...