Fazio parla dell' addio alla Rai e su Salvini | ' Sui migranti frasi di violenza senza ritorno'

(Di domenica 8 ottobre 2023) Perché ho lasciato la Rai? È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l'affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un'altra casa. Non me ne sono andato di nascosto. Ho avuto un'offerta ...

Così Fabioal Corriere della Sera. 'A marzo l'ad mi disse che non sarebbe rimasto e non poteva rinnovare il contratto. A quel punto cominciò la trattativa con Discovery. Non sono scappato di ...Il veleno dicontro Salvini

Il conduttore parla a pochi giorni dal ritorno di Che Tempo Che Fa sul NOVE, dal 15 ottobre. Sull’addio alla Rai: “È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa”. Ma precisa: “Non sono ...Il ritorno del volto di "Che tempo che fa": "Se fossi organico al Pd o a chiunque altro sicuramente sarei ancora in Rai" ...