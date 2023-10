Favola della domenica – La Fata Verità

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) C’era una volta unache si chiamava. Abitava nel bosco. Era molto spiritosa e, un giorno, per fare uno scherzo, si nascose ben bene per non essere trovata. Era curiosa di sapere chi l’avrebbe cercata e perché. Nel bosco si creò, da subito, una grande confusione. “Dov’è nostra sorella?” domandavano fate grandi e piccole. Sembravano smarrite e infelici. “Se non troviamo, io vado via da questo luogo” asserivaCortesia con decisione. “Anch’io” replicavaGentilezza. “Non agitatevi” dicevano i folletti “state dando troppa importanza alla vostra amica”. Dovettero però ricredersi quando alcuni figuri dispettosi e scontrosi dichiararono: “Da adesso in poi comanderemo noi. Voi dovete solo ubbidire”. Fu così che nel bosco non regnarono più la Cortesia, la ...