FASTLANE | Dopo un durissimo match è Seth “Freakin” Rollins il Last Man Standing!

(Di domenica 8 ottobre 2023) E siamo arrivati al main event di serata ovvero alMan Standingvalevole per il World Heavyweight Championship fra il campionee lo sfidante Shinsuke Nakamura al suo secondo assalto alla cinturaPayback. Tra l’altro piccola curiosità, questo perè anche il suo primoMan Standing come ricordato anche da Michael Cole al commento. Non c’è tempo da perdere Vista la libertà che comporta ilMan Standing i due cercano immediatamente di sfruttarla e i minuti iniziali sono tutti a favore diche non disdegna affatto l’utilizzo di oggetti e del pavimento per infierire danni a Nakamura. Sono proprio gli oggetti che cominciano a farla da padrone e vengono ...

Ecco la card di. WWE Women's Championship - IYO SKY vs Asuka vs Charlotte Flairl'incasso della valigetta del Money in the Bank, IYO SKY sta provando a dominare SmackDown insieme a ...Ecco la card di. WWE Women's Championship - IYO SKY vs Asuka vs Charlotte Flairl'incasso della valigetta del Money in the Bank, IYO SKY sta provando a dominare SmackDown insieme a ...

Judgment Day ripudia JD McDonagh dopo WWE Fastlane 2023 The Shield Of Wrestling

WWE Fastlane 2023 Report Tuttowrestling

Anche se per una volta la Bloodline non ha occupato il main event del Premium Live Event WWE del mese, c'era comunque molta attesa per il match tra Solo Sikoa e Jimmy Uso contro John Cena ed LA Knight ...Match strano quello di questa notte tra l'LWO ed il team di Bobby Lashley e gli Street Profits. Non tanto per lo sponsor di Pizza Hut che ha fastidiosamente imperversato per tutto il match, in modo se ...