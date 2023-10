FASTLANE | Carlito arriva tardi ma ribalta gli equilibri | Lashley e i suoi asfaltati in pochi secondi

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 ottobre 2023) Match strano quello di questa notte tra l’LWO ed il team di Bobbye gli Street Profits. Non tanto per lo sponsor di Pizza Hut che ha fastidiosamente imperversato per tutto il match, in modo sempre più insistente, quanto per la formula narrativa scelta per l’arrivo dei “rinforzi” promessi da Rey Mysterio. Il tanto vociferato arrivo disi è infatti verificato come da copione, ma solo alla fine del match tra le due squadre. L’incontro è stato quindi condotto per quasi tutto il tempo come un handicap match 3 v 2. In verità Rey Mysterio e Santos Escobar non se la sono cavata male contro i tre avversari, ma certamente il vantaggio numerico avrebbe presto messo fisicamente alle strette i wrestler latini se non fosse stato per l’arrivo di. IT'S!!!The LWO have found themselves a ...