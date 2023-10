Fabio Fazio | «Mai chiesto aiuto al Pd Se chiedi aiuto | hai finito La libertà è solitudine»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 ottobre 2023)intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera., domenica prossima si ricomincia. «Ricomincio da Nove». Quanti anni di Rai? «Quaranta». Esordio? «Imitatore a Pronto Raffaella: 10 ottobre 1983. Non avevo ancora compiuto 19 anni, l’età di mio figlio adesso». Chi imitava? «Grillo, Troisi, Benigni, Corrado, Enzo Tortora. E poi quelli che non faceva nessuno». Chi? «Gli eroi del Mundial: Paolo Rossi, Antognoni, Bearzot. Più avanti, Gianni Minà». Come arrivò da Raffaella? «Dopo due provini. La Rai aveva lanciato il concorso “un volto nuovo per gli anni 80”. Era la risposta alle tv commerciali: loro ci portano via i personaggi, e noi li costruiamo. Il primo provino si fece a Genova, il secondo a Roma. Mi accompagnò mio papà, perché ero troppo ragazzino per andare a Roma da solo. Era la prima ...