Fabio Fazio | “Io un martire? Mai affermato Discovery mi ha voluto | la Rai no Quanto guadagno sono fatti miei | un punto di share vale milioni per una Rete”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) “Io un? Mai. Ho detto che vado in un’azienda in cui mi sento ben, a fare un lavoro ben pagato. E ho semplicemente raccontato comeandate le cose”. È undecisamente “tonico” quello che, a una settimana dalla prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa – sul Nove, dunque la prima dell’era Warner Bros– si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Sassolini che nella lunga intervista al Corriere della Sera a tratti diventano macigni, soprattutto nei passaggi in cui parla di Rai, dei rapporti con la politica (ne ha anche per il Pd) e dei suoi guadagni.SPIEGA PERCHÉ HA LASCIATO LA RAIè in vena di regalare notizie e così ad ...