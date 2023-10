Fabio Fazio | “Guardo avanti senza rimpianti Quanto guadagno? Ora sono fatti miei”

Leggi su tpi

(Di domenica 8 ottobre 2023) “Non dirò mai nulla contro la Rai, dopo tanto tempo passato non a mangiare nel piatto ma a cucinare quel piatto”. Così, pronto al ritorno di Che tempo che fa sul Nove, in un’intervista al Corriere della Sera. “Perché ho lasciato la Rai? È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa o dormi per strada; o vai a cercare un’altra casa. Non me neandato di nascosto. Ho avuto un’offerta importante ed entusiasmante da Warner Bros Discovery, un gruppo che mi cercava da sei anni”. Dopo aver ricordato il suo debutto a 19 anni come imitatore a Pronto Raffaella,ha ripercorso le ultime fasi in Rai fino al passaggio sul Nove. “A marzo l’ad mi disse che non sarebbe rimasto e non poteva rinnovare il contratto. A quel punto cominciò la trattativa con Discovery. Nonscappato ...