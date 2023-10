Fabio Fazio e l' addio alla Rai | Non mi sento un martire Quanto guadagno? Fatti miei

(Di domenica 8 ottobre 2023) « Perché ho lasciato la Rai? È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un’altra casa. Non me ne sono andato di nascosto . Ho avuto un’offerta importante ed entusiasmante da Warner Bros Discovery , un gruppo che mi cercava da sei anni». Cosìal Corriere della Sera. «A marzo l’ad mi disse che non sarebbe rimasto e non...

Si parla del ritorno in Rai di Massimo Giletti per alcuni appuntamenti serali che richiederebbero la sua conduzione nel 2024.

"Torniamo alla domenica in condizioni diverse: prima andavamo in onda dopo il programma di, ora partiremo alle 20.55."Torniamo alla domenica in condizioni diverse: prima andavamo in onda dopo il programma di, ora partiremo alle 20.55. E' un'avventura perché il palinsesto è tutto da esplorare, c'è una controprogrammazione pesantissima, occorre conquistare un nuovo pubblico che voglia seguire l'...

Fabio Fazio: «La Carrà il primo turbamento. Non mi sento un martire. I soldi Ora sono fatti miei» Corriere della Sera

Luciana Littizzetto, una poltrona al Salone del Libro Liberoquotidiano.it

« Perché ho lasciato la Rai È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un’altra casa. Non me ne ...Domenica 8 ottobre Sigfrido Ranucci prende il posto di Fabio Fazio su Rai 3: al via la 26esima edizione del programma dopo il flop de Il Provinciale ...