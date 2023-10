F1 | Verstappen vince il GP del Qatar davanti alle McLaren 5° Leclerc | out Hamilton e Sainz

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Maxsfrutta al meglio la pole position del venerdì eanche il Gran Premio del2023, nel weekend in cui ha festeggiato la certezza aritmetica del suo terzo titolo mondiale consecutivo in Formula Uno. Il fenomeno olandese della Red Bull si è imposto in scioltezza a Lusail, centrando il 49° successo della carriera (il 14° della stagione) pur senza rifilare distacchi abissali alla concorrenza come in altre occasioni.ha confermato infatti le ottime performance dei giorni scorsi sul tracciato asiatico, effettuando una splendida rimonta dopo una qualifica sfortunata e conquistando un prezioso doppio podio con Oscar Piastri 2° e Lando Norris 3°. Enorme delusione per Mercedes, che si deve accontentare del quarto posto di George Russell con una grande rimonta dopo aver perso alla prima curva Lewis ...