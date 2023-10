F1 | Max Verstappen non si accontenta | “Ci sono altre gare da vincere fino a fine anno”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Maxfesteggia la conquista del titolo mondiale con una splendida vittoria nella gara domenicale del Gran Premio del Qatar: un dominio in lungo e in largo per il pilota della Red Bull che si è imposto davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Queste le parole dell’olandese agara: “Il primo stint ha deciso la mia gara, facendo in modo poi di gestire le gomme per tutto il resto della gara. Le McLaren oggi erano particolarmente veloci, non è stato semplice perché ho dovuto spingere forte perin tutte le fasi. È stata una dellepiù dure e probanti della mia carriera, la metto sicuramente tra le prime cinque dellepiù toste”. “Sto già sudando parecchio, ma ci godremo un po’ questo titolo dopo la gara, ma cialtri Gran Premi in cui ...

Per dire quanto sia stato inaspettato questo titolo, eufemismo, basti pensare che alla vigilia non c'è stato nemmeno bisogno del solito specchietto: "campione in Qatar se..." . Perché pure la matematica non trovava altre vie per essere complicata: bastavano tre punti. Figurarsi se non gli prendeva subito,, quei tre punti. Tre, ma ...Non pago del titolo conquistato al sabato,ha vinto anche il GP del Qatar , portando a casa l'ennesimo successo stagionale. Doppio podio per la McLaren con Piastri davanti a Norris, 5° posto per Leclerc. Partenza: harakiri ...

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince senza grandi difficoltà anche il Gran Premio del Qatar. Sceso in pista da tre volte campione del mondo dopo il secondo posto nella sprint del sabato c ...Max Verstappen vince il Gp del Qatar 2023 con la Red Bull oggi, 8 ottobre 2023, e celebra nel modo migliore il titolo di campione del mondo conquistato per la terza volta consecutiva. Ferrari lontana ...