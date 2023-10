F1 | Max Verstappen | “Ancora campione del mondo | è fantastico”

(Di domenica 8 ottobre 2023)delper la terza volta consecutiva: Maxè entrato in un gruppo davvero ristretto e soprattutto tra coloro che hanno fatto la storia della Formula 1. I punti conquistati ieri nella Sprint Race sono stati fondamentali, ma in realtà lui ha avuto piena coscienza del titolo nel momento in cui Sergio Perez è uscito dalla corsa per via di un incidente. A quel punto nessuno lo avrebbe più potuto contrastare e quindi la festa è partita in anticipo. Al termine della gara poi ha rilasciato delle interviste ai microfoni dei media presenti. Ecco cosa ha detto. Max: “delper la terza volta: è” Crediti foto: MaxFacebookQueste dunque alcune delle parole del pilota della Red Bull: “E’ ...

Sul giro secco ha piegato il compagno di box Lando Norris, nei 19 giri di gara si è tenuto alle spalle, che non ha mai avuto una vera chance per attaccare il pilota McLaren tra ...... Fernando Alonso e Pierre Gasly " ma quando la corsa è tornata in condizione di bandiera verdeè riuscito a scavalcare entrambe le Ferrari. L'ultima neutralizzazione è terminata a ...

Max Verstappen, terzo titolo mondiale Ferrari, quel disastro (molti anni fa) Liberoquotidiano.it

Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 per la terza volta Adnkronos

Dopo la sprint race del Gran Premio di Formula 1 in Qatar, il pilota olandese Max Verstappen si è confermato campione del Mondiale di Formula 1 per la terza volta consecutiva, dopo una stagione di net ...Formula 1 Red Bull Horner Verstappen - Al termine della Sprint valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Christian Horner non ha nascosto il proprio entusia ...