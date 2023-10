F1 | Lewis Hamilton sull’incidente con Russell | “Colpa mia al 100% | chiedo scusa al team e a George”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sette anni dopo l’incidente con Nico Rosberg a Barcellona nel 2016,si rende protagonista di un nuovo crash in partenza con un compagno di squadra e conclude già in curva 1 il suo Gran Premio del Qatar 2023, valevole come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Questa volta il Re Nero è andato al contatto con, tentando un doppio sorpasso (anche sul pole-man Max Verstappen) molto ambizioso con la gomma soft ma lasciando troppo poco spazio almate e provocando la collisione. “Difficile direi di chi sia lama sono contento di prendermi io la responsabilità di quello che è successo perché sono più anziano.aveva meno spazio di me in quel momento e a quel punto. Io stavo cercando di superare entrambi ed è ...