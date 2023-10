F1 | il grande pasticcio di Lusail | cambi di regole in corsa e caos gomme e track-limits

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Una tre-giorni non da incorniciare per gli organizzatori del GP del Qatar di F1. L’appuntamento disi presentava già “al limite”: il fine-settimana qatariano prevedeva la disputata della quarta Sprint Race della stagione. Questo comportava un format diverso dal consueto. In altre parole, piloti e team si sono trovati ad affrontare: Una sola sessione di prove libere Due qualifiche Una Sprint Il GP Elementi che richiedevano tempi molto serrati, legati alle criticità del luogo: un circuito invaso letteralmente dalla sabbia, a causa del forte vento, con le vetture impegnate quasi in una speciale della Dakar piuttosto che in una FP1 normale. Come si suol dire, i guai non vengono mai dai soli e, oltre a quanto detto, gli interventi sulla pista hanno avuto controindicazioni rilevanti. L’uso dei nuovi cordoli ha danneggiato lePirelli, per ...