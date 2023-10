F1 | GP Usa 2023 Quando la prossima gara? Si corre ad Austin il 20-22 ottobre

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Affrontati cinque Gran Premi, peraltro collocati da un capo all’altro del mondo, nell’arco di sette weekend, la Formula Uno si concede una breve pausa. Nelle prossime due settimane non si gareggia. Si tratta, però, semplicemente di un breve intervallo prima della furibonda sequenza di fine stagione, che andrà in scena principalmente tra Nord, Centro e Sudamerica. Dal 20 al 22assisteremo al Gran Premio degli Stati Uniti. Quello vero e proprio, s’intende! D’altronde siamo arrivati ad avere ben tre gare negli States, cionondimeno Miami e Las Vegas sono eventi intitolati alle città dove si svolgono. L’identità di “The Magic City” e di “Sin City” è forte a sufficienza da consentire loro di essere conosciute in tutto il mondo. Sirà ad, in Texas, dove la F1 ha messo piede per la prima volta nel 2012. Il Circuit of the ...