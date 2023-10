F1 GP Qatar | Russell | “Avevamo velocità | è un peccato; Hamilton non lo ha fatto apposta”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole di Georgedopo il Gran Premio del, in cui è finito quarto in rimonta a seguito di un incidente con: “Sapevamo di essere molto veloci in gara, è un veroperò è davvero difficile vedere le altre macchine che ti superano, ci sono tanti punti ciechi su queste vetture.era a tutta, non lo ha. Andiamo avanti, la cosa importante è che eravamo veloci”. SportFace.

Le due McLaren sono state molto veloci e ce lo aspettavamo, al contrario della Mercedes di' . Queste le parole di Charles Leclerc dopo il quinto posto al termine del Gran Premio del. 'In tutto il weekend abbiamo fatto più fatica del previsto, soprattutto in gara. Un peccato, ...Max Verstappen vince il Gran Premio del, davanti a Piastri e Norris. Quarto posto per, dopo essere stato coinvolto in un incidente al via con Hamilton. Segue Leclerc, che chiude la top5 e colleziona gli unici punti della ...

Qatar, harakiri Mercedes! Hamilton: "Buttato fuori da Russell" | FP FormulaPassion.it

Formula 1, GP Qatar: Mercedes, Hamilton-Russell incidente al via. FOTO e VIDEO Sky Sport

Solito copione in Qatar, dove dopo aver conquistato il suo terzo Mondiale già ieri Verstappen vince la gara di Lusail.Altro che 'Formula tassisti': a Lusail i piloti hanno corso in condizioni estreme non senza problemi, Sargeant si è ritirato ...