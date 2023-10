F1 GP Qatar | Piastri | ”Gara dura | ma sono felice del risultato”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole di Oscardopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio del: “molto contento del. Siamo partiti molto bene, con un buon passo, in quella che è stata lapiùdella mia vita. C’era davvero molto caldo e con le tre soste abbiamo sempre spinto quindi la fatica è stata davvero molta, sembrava di correre ogni giro come se fosse la qualifica. Nel complesso una gran belladi non aver ricevuto penalità e aver gestito bene le gomme”. SportFace.

Con la corona già in testa di campione del mondo , Verstappen vince anche il Gp del. No, Max non è sazio. Successo numero 14 in questo 2023 da dominatore , per l'olandese che ...dietro...Leclerc quinto, Sainz non corre Max Verstappen vince il Gp del2023 con la Red Bull oggi, 8 ... precedendo le McLaren dell'australiano Oscare del britannico Lando Norris. Quarto posto ...

La prima di tante: si accende una stella in Qatar ed ha il nome di Oscar Piastri MOW

Quello conclusosi a Losail è stato uno dei weekend migliori da quando Oscar Piastri è in Formula 1. Il giovane talento australiano, dopo aver conquistato la vittoria nella Sprint Race disputata ieri s ...Sul podio le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. GP QATAR F1 2023 - ORDINE D'ARRIVO GARA Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 33 M. Verstappen Red Bull 2 81 O. Piastri McLaren + 4"833 3 4 L. Norris ...