F1 GP Qatar | Carlos Sainz | “Problema troppo importante | ancora da appurare i motivi”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole didopo la mancata partecipazione al Gran Premio del. I meccanici hanno infatti trovato unlegato al serbatoio del carburante poco meno di un’ora prima del via: “Il Motorsport è anche questo. La macchina aveva une non avevamo sufficiente tempo per riparare il danno. Uncausato dai cordoli? Vedremo, dobbiamo. Resta il fatto che non ho potuto correre oggi ed è un gran peccato“. SportFace.